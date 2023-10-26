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Euroclear раскрыл, сколько заработал на процентах от российских активов

Euroclear за 9 месяцев получил €3 млрд с процентов по замороженным активам РФ

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Depositphotos

Международный депозитарий Euroclear за девять месяцев 2023 года получил около €3 млрд процентных доходов от российских активов, замороженных из-за санкций. Об этом говорится в отчете депозитария.

В Euroclear отмечают, что такие доходы объясняются двумя факторами — высокими процентными ставками и суммой инвестируемых денежных средств. По состоянию на конец сентября баланс депозитария увеличился на €45 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дополнительные прямые расходы Euroclear из-за соблюдения санкций за три квартала 2023 года составили €34 млн. Кроме того, депозитарий недополучил €18 млн доходов из-за остановки операций с российскими ценными бумагами.

На прошлой неделе Еврокомиссия заявила о намерении направить прибыль от заблокированных российских активов на восстановление Украины. Поддержку этой инициативе выразили США.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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