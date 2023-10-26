ЕЦБ прервал самую длинную череду повышений ставок в своей истории

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прервал самую длинную череду повышений процентных ставок за 25-летнюю историю, сохранив ставку по депозитам на рекордно высоком уровне 4%. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Как отмечается, ЕЦБ оставил ставку по депозитам на уровне 4%, подтвердив, что текущий уровень процентных ставок может быть достаточным для сдерживания инфляции, если сохранится «достаточно долго».

«Предыдущие повышения процентных ставок ЕЦБ продолжают активно влиять на условия финансирования, — говорится в заявлении ЕЦБ. — Это все больше сдерживает спрос и тем самым способствует снижению инфляции».

Ранее в этом году ЕЦБ несколько раз повышал ставки, чтобы справиться с неожиданным всплеском инфляции. Резкое ужесточение денежно-кредитной политики сказывается на экономике, о чем свидетельствуют данные об ослаблении кредитования и экономической активности на этой неделе.

ЕЦБ также заявил, что продолжит пополнять фонд выкупленных в рамках программы пандемических чрезвычайных закупок облигаций на €1,7 трлн до конца 2023 года.

В середине октября ведущие экономисты спрогнозировали затяжной период высоких процентных ставок в ЕС.

Ранее Центробанк Турции повысил учетную ставку до 35%.