ЕЦБ прервал самую длинную череду повышений ставок в своей истории

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прервал самую длинную череду повышений процентных ставок за 25-летнюю историю, сохранив ставку по депозитам на рекордно высоком уровне 4%. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Как отмечается, ЕЦБ оставил ставку по депозитам на уровне 4%, подтвердив, что текущий уровень процентных ставок может быть достаточным для сдерживания инфляции, если сохранится «достаточно долго».
«Предыдущие повышения процентных ставок ЕЦБ продолжают активно влиять на условия финансирования, — говорится в заявлении ЕЦБ. — Это все больше сдерживает спрос и тем самым способствует снижению инфляции».
Ранее в этом году ЕЦБ несколько раз повышал ставки, чтобы справиться с неожиданным всплеском инфляции. Резкое ужесточение денежно-кредитной политики сказывается на экономике, о чем свидетельствуют данные об ослаблении кредитования и экономической активности на этой неделе.
ЕЦБ также заявил, что продолжит пополнять фонд выкупленных в рамках программы пандемических чрезвычайных закупок облигаций на €1,7 трлн до конца 2023 года.
В середине октября ведущие экономисты спрогнозировали затяжной период высоких процентных ставок в ЕС.
Ранее Центробанк Турции повысил учетную ставку до 35%.