Два формата премиального обслуживания в Сбере получили премию Frank Premium Banking Award

Премиальный формат обслуживания СберПремьер победил в номинации «Лучший банк для клиентов Premium Light» премии Frank Premium Banking Award 2023. В то же время СберПервый признан лучшим в номинации «Лучший банк для клиентов Top Premium». Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Награда присуждена по итогам ежегодного исследования Frank Research Group рынка банковских услуг для премиальных клиентов, состояние которых не превышает 60 млн рублей.

Эксперты оценивали рынок premium banking в России по таким параметрам, как коммуникации с клиентами, интернет- и мобильные приложения, дебетовые и кредитные карты, доступность банковских услуг от обмена валюты до аренды ячеек, программа лояльности и программа привилегий для состоятельных клиентов и другие аспекты обслуживания.

«Мы очень рады получить такую высокую оценку экспертного сообщества и благодарны нашим клиентам за то, что они выбирают Сбер. За последний год мы проделали огромную работу по улучшению обслуживания и развитию базовых продуктов формата СберПремьер, чтобы людям с нами было всегда удобно и выгодно. А СберПервый уже третий год подряд признается лучшим банком для состоятельных клиентов с капиталом от 10 млн рублей», — заявил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев.

По его словам, количество премиальных клиентов в Сбере растет, и компания продолжит улучшать продукты и сервисы для них.