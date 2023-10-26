Центробанк Турции повысил учетную ставку

Турецкий Центробанк на очередном заседании 26 октября повысил учетную ставку с 30% до 35%. Это пятое повышение ставки подряд. Об этом сообщается на сайте турецкого ЦБ.

«Политика денежного сдерживания будет продолжена для скорейшего достижения дезинфляционной траектории, закрепления инфляционных ожиданий и контроля над ухудшением ценообразования», — говорится в сообщении комитета по денежно-кредитной политике ЦБ Турции.

Инфляция в третьем квартале превысила прогнозы и достигла отметки в 70%. В октябре курс турецкой лиры упал до исторического минимума и превысил отметку 28 лир за 1 доллар США. В преддверии заседания агентство Reuters установило, что средняя оценка 20 экономистов по ставке, участвовавших в опросе, составила 35% по сравнению с прошлыми оценками в 30%.

«Центральный банк по-прежнему сосредоточивает внимание на закреплении инфляционных ожиданий и достижении дезинфляции (повышение до 35%) приведет к положительной ожидаемой реальной процентной ставке, основанной на прогнозе инфляции в 33% на 2024 год в среднесрочном плане», — написала ранее в исследовательской записке ING.

На сентябрьском заседании турецкий регулятор повысил ставку также на 500 базисных пунктов — с 25% до 30%.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.