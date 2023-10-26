Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Центробанк Турции повысил учетную ставку

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 35%

close
100%
Emrah Gurel/AP

Турецкий Центробанк на очередном заседании 26 октября повысил учетную ставку с 30% до 35%. Это пятое повышение ставки подряд. Об этом сообщается на сайте турецкого ЦБ.

«Политика денежного сдерживания будет продолжена для скорейшего достижения дезинфляционной траектории, закрепления инфляционных ожиданий и контроля над ухудшением ценообразования», — говорится в сообщении комитета по денежно-кредитной политике ЦБ Турции.

Инфляция в третьем квартале превысила прогнозы и достигла отметки в 70%. В октябре курс турецкой лиры упал до исторического минимума и превысил отметку 28 лир за 1 доллар США. В преддверии заседания агентство Reuters установило, что средняя оценка 20 экономистов по ставке, участвовавших в опросе, составила 35% по сравнению с прошлыми оценками в 30%.

«Центральный банк по-прежнему сосредоточивает внимание на закреплении инфляционных ожиданий и достижении дезинфляции (повышение до 35%) приведет к положительной ожидаемой реальной процентной ставке, основанной на прогнозе инфляции в 33% на 2024 год в среднесрочном плане», — написала ранее в исследовательской записке ING.

На сентябрьском заседании турецкий регулятор повысил ставку также на 500 базисных пунктов — с 25% до 30%.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий