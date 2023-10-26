Финансист прокомментировал сравнение заседания ЦБ по ставке и битвы при Ватерлоо

Заседание Центробанка РФ по ключевой ставке и битва при Ватерлоо – события, которые не сопоставимы по масштабу последствий. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, добавив, что по этой причине он не стал бы их сравнивать. Так финансист прокомментировал соответствующее заявление первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

«Повышение ключевой ставки в текущих экономических условиях выглядит вполне логичным и ожидаемым шагом. Инфляция, действительно, остается высокой, а ЦБ стремится ее сдержать. Поэтому я согласен с прогнозами экспертов о том, что ставка будет повышена до 14-15%. Насколько, будет зависеть от оценки текущей ситуации регулятором», — пояснил Антонов.

В любом случае, решение по ключевой ставке ЦБ – важное, оно повлияет на экономику России, сказал он.

«Но я бы не назвал его судьбоносным, определяющим развитие страны на год вперед. Скорее, это очередной шаг денежно-кредитной политики в текущих непростых условиях», — уточнил Антонов.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в четверг заявил, что заседание Центробанка РФ по ключевой ставке может быть сравнимо с битвой при Ватерлоо по своей значимости.

Ранее в России спрогнозировали уровень ключевой ставки.