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Объем расходов бюджета РФ вырастет за пять лет в два раза

Силуанов: объем расходов бюджета РФ вырастет за пять лет в два раза

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Павел Бедняков/РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что объем расходов бюджета РФ за следующие пять лет вырастет вдвое. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что уже в следующем году расходы федерального бюджета составят 36,6 триллиона рублей, что является огромным ресурсом.

«По сравнению с девятнадцатым годом, уважаемые депутаты, объем расходов возрастает в два раза. За пять лет расходы в следующем году будут удвоены, по сути», — сказал Силуанов.

Ранее Совет Федерации одобрил поправки в российский Бюджетный кодекс, предусматривающие расчет бюджетного правила из базовой цены на нефть в $60 за баррель. Законопроект является бюджетообразующим. Правительство РФ внесло его в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы. Согласно документу, базовая цена на нефть подлежит ежегодной индексации на 2% с 2027 года, то есть на уровень валютной инфляции. Базовые нефтегазовые доходы планируется определять из базовых цен на природный газ, а также экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 и дизеля пятых классов. Базовая экспортная цена на природный газ составит $250 за тысячу кубометров. С 2027 года она также будет ежегодно индексироваться на 2%.

Ранее правительство спрогнозировало снижение объемов нефтедобычи в России.

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