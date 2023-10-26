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Чернышенко оценил перспективы роста российского ПО к 2030 году

Чернышенко: к 2030 году выручка от российского ПО вырастет до 330 млрд рублей

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Depositphotos

Объем рынка отечественного программного обеспечения к 2030 году превысит 300 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Он добавил, что это особенно важно в условиях ухода иностранных вендоров с российского рынка. Так, для импортозамещения промышленного ПО ведется активное взаимодействие между крупными отраслевыми предприятиями и разработчиками. По словам Чернышенко, ожидается, что объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального ПО к 2030 году достигнет 330 млрд рублей. Кроме того, вице-премьер отметил, что количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности превысит 5,5 тыс.

В минувшем ноябре глава Минцифры Максут Щадаев рассказал, что ожидает появления нескольких крупных венчурных фондов, инвестирующих в отечественные IT-решения. Он добавил, что на данный момент самой актуальной задачей является привлечение венчурных инвестиций. При этом многие заказчики проявляют интерес к отечественным проектам.

Ранее кадровик рассказал о планах IT-специалистов, вернувшихся в Россию.

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