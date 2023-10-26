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В ВТБ сравнили заседание ЦБ по ставке с битвой при Ватерлоо

Зампред ВТБ Пьянов: заседание ЦБ по ключевой ставке станет битвой при Ватерлоо

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Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что заседание Центробанка РФ по ключевой ставке может быть сравнимо с битвой при Ватерлоо по своей значимости. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание определит во многом развитие и финансового, и банковского рынков в оставшемся 2023, и прежде всего, в 2024 году», — поделился Пьянов.

Он считает, что период высокой ключевой ставки может продлиться в течение третьего квартала 2024 года.

До этого эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский говорил, что на ближайшем заседании в конце недели Центробанк повысит ключевую ставку. Он подчеркнул, что регулятор сделает это не с целью укрепления рубля, а в рамках борьбы с «кредитным бумом» и инфляцией.

Финансист согласился с прогнозом повышения ставки с 13 до 14%, подчеркнув, что «чрезмерной мягкости» от Центробанка ждать не стоит.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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