В России предложили запретить экспорт отдельных видов птицы

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработает проект документа, запрещающего вывоз из России некоторых видов мяса птицы. Соответствующая информация появилась на портале проектов нормативных правовых актов.

«В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев», — обосновывают необходимость разработки проекта в Минсельхозе.

В 2023 году стоимость курятины в РФ выросла на 27%. Рост цен стал причиной разбирательства со стороны российских властей и Федеральной антимонопольной службы. 16 октября ФАС сообщила, что производители начали снижать цены, и курятина вскоре действительно подешевела, впервые с июня 2023-го.

Причиной подорожания курицы ряд экспертов называл тот факт, что для производства мяса птицы требуется оборудование западного образца, доступ к которому усложнился. Следовательно, выросли и издержки.

Ранее президент России Владимир Путин призвал правительство своевременно реагировать на рост цен на мясо птицы.