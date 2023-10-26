В России за месяц выросли объемы добычи газа

В России на 2,7% выросли объемы добычи газа по итогам сентября. Как пишут «Ведомости», за первый месяц осени в стране добыли в совокупности 47,6 млрд кубометров топлива.

В газете отметили, что, согласно текущим данным Росстата, добыча газа в РФ растет второй месяц подряд. По мнению аналитиков издания, это происходит за счет стабильного потребления на внутреннем рынке, а также из-за роста поставок топлива в Китай.

При этом отмечается, что по итогам первых девяти месяцев 2023 года показатель объемов добычи упал на 9%, если сравнивать с аналогичным прошлогодним периодом. С января по сентябрь уровень объемов добычи составил 458,8 млрд кубометров топлива.

Помимо этого, эксперты зафиксировали, что среднесуточный уровень добычи в сентябре достиг 1,59 млрд кубометров, в то время как в августе показатель составил 1,54 млрд. По мнению аналитиков, если бы количество календарных дней в обоих месяцах было равным, то месячные показатели добычи оказались бы на одном уровне.

Между тем газопровод «Сила Сибири» пока работает даже не на полную мощность. В октябре «Газпром» сообщил о планах загрузить его полностью, сделав крупнейшим поставщиком газа в КНР.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сейчас в РФ происходит глобальная диверсификация газовой отрасли.