Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России за месяц выросли объемы добычи газа

«Ведомости»: объемы добычи газа в РФ выросли на 2,7% по итогам сентября 2023 года

close
100%
Павел Львов/РИА «Новости»

В России на 2,7% выросли объемы добычи газа по итогам сентября. Как пишут «Ведомости», за первый месяц осени в стране добыли в совокупности 47,6 млрд кубометров топлива.

В газете отметили, что, согласно текущим данным Росстата, добыча газа в РФ растет второй месяц подряд. По мнению аналитиков издания, это происходит за счет стабильного потребления на внутреннем рынке, а также из-за роста поставок топлива в Китай.

При этом отмечается, что по итогам первых девяти месяцев 2023 года показатель объемов добычи упал на 9%, если сравнивать с аналогичным прошлогодним периодом. С января по сентябрь уровень объемов добычи составил 458,8 млрд кубометров топлива.

Помимо этого, эксперты зафиксировали, что среднесуточный уровень добычи в сентябре достиг 1,59 млрд кубометров, в то время как в августе показатель составил 1,54 млрд. По мнению аналитиков, если бы количество календарных дней в обоих месяцах было равным, то месячные показатели добычи оказались бы на одном уровне.

Между тем газопровод «Сила Сибири» пока работает даже не на полную мощность. В октябре «Газпром» сообщил о планах загрузить его полностью, сделав крупнейшим поставщиком газа в КНР.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сейчас в РФ происходит глобальная диверсификация газовой отрасли.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий