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РБК опубликовал рейтинг компаний-лидеров по объему торгов на Мосбирже за 12 месяцев

Сбер занял 1 место в рейтинге РБК по объему торгов

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Сбер занял первое место в рейтинге РБК компаний-лидеров по объему торгов на Мосбирже за последние 12 месяцев.

За этот период суммарный объем торгов бумагами банка достиг 3,1 трлн рублей. Отрыв от «второго места» в лице «Газпрома» составил почти 2 трлн рублей.

С начала этого года стоимость акций Сбера выросла в 2 раза, достигнув отметки в 270 руб. за акцию.

Как отмечают аналитики, успех Сбера среди инвесторов связан с его хорошими финансовыми результатами (прибыль по итогам 9 месяцев 2023 года составила 1,1 трлн руб.) и щедрыми дивидендами (в этом году акционеры получили 565 млрд руб).

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