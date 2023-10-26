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ВТБ запустил международные переводы наличными

Банк ВТБ запустил трансграничные переводы с выдачей наличных в семь стран

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Банк ВТБ запустил переводы в семь стран с возможностью выдачи наличных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу банка.

Отмечается, что максимальная сумма одной операции — 350 тысяч рублей, но не более 500 тысяч рублей в месяц. Для этого не потребуется открывать банковский счет. Деньги можно перевести в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию, Сербию и Абхазию. Средства можно переводить через приложение ВТБ либо на сайте банка через веб-версию «ВТБ онлайн».

«ВТБ запускает новый сервис трансграничных переводов с выдачей наличными. Розничные клиенты смогут отправить деньги в семь стран, перевод пройдет мгновенно в валюте страны получателя», — говорится в сообщении пресс-службы.

До конца года банк планирует увеличить число стран-партнеров до 20.

До этого Минфин РФ сообщал, что США продлили лицензию для работы с российскими банками в сфере энергетики.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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