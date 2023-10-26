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Байден запросил $1,55 млрд на борьбу с распространением фентанила

Байден запросил у конгресса $1,55 млрд на борьбу с распространением фентанила

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Shutterstock

Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительно $1,55 млрд на борьбу с распространением запрещенного наркотического вещества фентанил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный президентской администрацией документ.

«Борьба с фентанилом — 1,55 миллиарда долларов», — уточняется в запросе к конгрессменам.

Деньги планируется потратить на лечение и реабилитацию наркозависимых.

Накануне Байден запросил у конгресса миллиарды на увеличение мощностей по обогащению урана. Белый дом заявил, что это приоритет для нацбезопасности, так как зависимость от российских источников урана создает риск для экономики США.

25 октября стало известно, что глава Белого дома запросит на внутренние дела в два раза меньше, чем на Израиль и Украину. Республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса США, вероятно, не одобрят это предложение.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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