Акциз на медицинский спирт могут ввести в 2024 году

В 2024 году акциз может быть введен на весь производимый в России спирт, включая медицинский. Дополнительные поступления в бюджет оцениваются в диапазоне от 15 до 20 млрд рублей. Однако сроки реализации этой идеи зависят от проработки механизма, который позволит избежать увеличения цен на лекарства. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью РИА Новости.

В начале октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство поддерживает идею обложения акцизом всего производимого в России этанола и не имеет разногласий с Минздравом. При этом он подчеркнул, что это не должно привести к повышению цен на медицинские изделия на основе спирта. В середине октября Сазанов заявил, что оба ведомства ищут способы избежать роста стоимости социально значимых лекарств при введении акциза на медицинский спирт и планируют завершить работу над этим вопросом в течение месяца.

Сазанов отметил, что налоговый период по акцизам составляет месяц, поэтому введение налога не обязательно должно произойти с 1 января. Он также добавил, что в этом году акциз не будет введен, но возможно его введение в следующем году, например, с 1 февраля или 1 марта.

Замминистра подчеркнул, что проблема заключается не в самом введении акциза, так как это требует минимальных изменений в налоговом законодательстве. При этом важно определиться с общей конструкцией и механизмом субсидирования производителей лекарств, а также перечнем субсидируемых лекарств. Поэтому сроки реализации этой идеи зависят от поиска механизма, который поможет избежать увеличения цен на социально значимые медицинские препараты.

По словам Сазанова, идея позволит решить проблему «теневого» рынка спирта, так как весь спирт, независимо от его назначения (алкогольная продукция, парфюмерия, технические цели или производство медицинских препаратов и лекарств), будет облагаться акцизом.

«То есть никто не получит преимущества, и продажи безакцизного спирта будут практически минимальными», — пояснил Сазанов. Он также добавил: «По нашим оценкам, дополнительные поступления могут составить от 15 до 20 млрд рублей, исходя из доли медицинского спирта, который используется нецелевым образом».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.