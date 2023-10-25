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Путин назвал отличным урожай зерна 2023 года

Путин назвал отличным результатом урожай зерна в 2023 году

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин назвал урожай 2023 года в 140 млн тонн зерна отличным результатом. Об этом он сказал на видеосовещании с членами правительства, пишет ТАСС.

«То, что у нас урожай опять будет в этом году такой хороший — 140 млн тонн зерна, — это очень хорошо... Здорово! Отличный результат!» — подчеркнул президент. Он выразил благодарность руководству отрасли и всем аграриям.

До этого в ходе совещания Путин потребовал, чтобы российское правительство вовремя реагировало на рост цен на мясо птицы посредством его закупок в дружественных России странах. Его слова стали комментарием к ответу министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на его вопрос о причинах роста стоимости курицы на 27% в 2023 году. Глава Минсельхоза заявил, что предприниматели уже начали снижать цены на птицу из чувства «социальной ответственности». Президент же указал на то, что правительство должно действовать независимо от бизнесменов.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что Россия соберет второй по размеру в истории урожай зерна.

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