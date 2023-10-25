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Минсельхоз увеличил прогноз сбора зерна в России

Минсельхоз увеличил прогноз сбора зерна в России до 140 млн тонн

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев озвучил обновленный прогноз по сбору зерна в России в 2023 году. По его словам, он составит 140 млн тонн, в том числе 93 млн тонн пшеницы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Ранее Минсельхоз прогнозировал урожай зерна на уровне 135 млн тонн в текущем году. Таким образом, ведомство увеличило оценку на 5 млн тонн. Предыдущий прогноз по пшенице составлял 90 млн тонн. На прошлой неделе президент России Владимир Путин выразил уверенность в хороших показателях урожайности зерновых в стране в 2023 году. По словам главы государства, объемы экспорта зерна могут сравниться с прошлогодним уровнем и составить 50-60 млн тонн.

В начале октября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уточнял, что поставки российского зерна в африканские страны могут начаться уже в течение 1-1,5 месяца. Патрушев до этого отмечал, что Россия бесплатно поставит странам Африки до 50 тысяч тонн зерна.

Ранее вице-премьер сообщила, что Россия соберет второй по размеру в истории урожай зерна.

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