США продлили лицензию для работы с российскими банками в сфере энергетики. Об этом сообщается на сайте минфина США.

Минфин США продлил действие генеральной лицензии для финансовых операций с рядом российских банков в энергетическом секторе до 1 мая 2024 года. Лицензия разрешает совершать операции с ЦБ, также банками ВЭБ, «Открытие», ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Росбанк, «Зенит», банк «Санкт-Петербург». Кроме того, под «сделками в энергетике» подразумевают добычу угля, заготовку древесины, а также производство сельхозпродукции для биотоплива. Также регулированию подлежит и вывоз урана, следует из текста документа.

Прежняя лицензия, позволяющая проводить операции, связанные с энергетикой, действовала до 1 ноября текущего года. Она была введена вопреки санкциям США против российских компаний.

В конце июля США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков.

Ранее суд в ЕС впервые постановил снять санкции с бизнесмена из России.