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Россиянам станут доступны прямые авиарейсы из Красноярска в Харбин

С декабря добраться из Красноярска в Харбин станет проще

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Depositphotos

Аэрофлот начал продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Харбин (КНР), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как уточнили в пресс-службе, полеты по новому направлению с 24 декабря будет выполнять авиакомпания «Россия» на самолетах Superjet 100.

«В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала два еженедельных рейса из сибирского хаба Группы «Аэрофлот» в Харбин. Вылет из Красноярска — по вторникам и воскресеньям, обратный рейс — по средам и понедельникам», — говорится в сообщении.

Предполагается, что новое направление откроет дополнительные возможности для деловых путешественников и туристов. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Напомним, Харбин является крупнейшим транспортным узлом и экономическим центром северо-восточного Китая. Кроме того, город считается столицей зимнего туризма КНР. Так, на протяжении 60 лет там проводится ежегодный международный фестиваль снежных и ледяных скульптур.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Аэрофлот с 30 октября увеличит частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ). Авиаперевозчик будет выполнять 3 собственных ежедневных рейса в международный аэропорт Дубая из «Шереметьево». В компании отмечают, что новая частота позволит удовлетворить возросший сезонный спрос на перелеты в ОАЭ.

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