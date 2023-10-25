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Deutsche Bank допустил конфискацию активов в России

Deutsche Bank оценивает риск потери российских активов в €1,3 млрд

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Shutterstock

Один из крупнейших банков Германии может лишиться активов в России в случае удовлетворения иска «Русхимальянса» на €258 млн. Об этом сообщил Deutsche Bank в своем квартальном отчете. Первым на это обратило издание Frank Media.

В третьем квартале Deutsche Bank зарезервировал €258 млн для покрытия возможных убытков по делу. По словам источника, банк продолжает снижать риски в России и оценивает общий риск в €1,3 млрд, включая кредитный риск €600 млн и необеспеченные депозиты в ЦБ РФ на €600 млн. «Русхимальянс» подал иск к Deutsche Bank на €258 млн как поручителю по контракту на строительство завода в Ленинградской области. Источник из Linde сообщил, что компания приостановила работы из-за санкций ЕС, но истец заявил, что они касаются только оборудования для СПГ.

Компания подала иск также к Commerzbank на €8 млн и UniCredit на €46 млн. Представители банков утверждали, что не могут выплатить из-за санкций, однако в октябре британский суд запретил «Русхимальянсу» судиться с ними в России.

В начале октября стало известно, что Carlsberg забрала у «Балтики» свои бренды. Среди них Tuborg и Garage.

Ранее глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев рассказал, что иностранные компании выиграли почти все бизнес-споры в России.

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