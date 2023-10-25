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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума в первом чтении одобрила повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В России с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет повышен на 18,5% и составит 19 242 рубля. Законопроект о повышении МРОТ был принят Государственной думой в ходе первого чтения законопроекта. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

23 августа президент России Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ в РФ. «Мы продолжаем индексировать и МРОТ, так, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%», — сказал Путин. По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина эта мера повысит зарплаты сразу у 4,8 млн россиян.

От размера МРОТ зависят пособия по временной нетрудоспособности, беременности, а также другие обязательные выплаты, напомнил глава Госдумы. Замминистра труда Елена Мухтиярова сообщила депутатам, что в 2024 году МРОТ будет на 14,2% больше прожиточного минимума. По ее словам, планируется увеличивать этот разрыв.

Накануне Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении страховых пенсий.

Ранее в РФ анонсировали двойную индексацию пенсий в 2025 году.

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