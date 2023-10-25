Мишустин назвал объем торговли между Россией и Китаем

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-сентябре 2023 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 16 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Мишустина, Россия и Китай укрепляют партнерство в энергетической сфере. Москва наращивает поставки в Пекин природного газа, нефти, электроэнергии и угля. Страны готовят новые совместные проекты, расширяя кооперацию в промышленности, уточнил он. Премьер также заявил о широких возможностях для двустороннего взаимодействия в области сквозных технологий.

«Ускоряем развитие транспортно-логистических маршрутов, приграничной инфраструктуры, увеличиваем экспорт российской сельскохозяйственной продукции», — сказал он.

Мишустин оценил объем поставок сельскохозяйственной продукции в КНР в 500 млрд рублей или более 35 млрд юаней в январе-августе этого года.

Он добавил, что свыше 90% трансграничных расчетов между Россией и Китаем осуществляется в национальных валютах — рублях и юанях.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что более половины крупных российских компаний совершают переводы в юанях.