Стало известно, насколько выросло количество счетов россиян за границей

Количество счетов, открытых российскими резидентами за рубежом, увеличилось на 30% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ФНС Юлии Шепелевой.

По ее словам, Россия продолжает обмениваться налоговой информацией с другими странами, несмотря на сложности с некоторыми «недружественными юрисдикциями». США, Швейцария, Канада, Латвия и другие официально приостановили автоматический обмен данными с РФ. Однако с дружественными странами обмен, наоборот, активизировался на фоне увеличения товарооборота, отметила Шепелева.

По ее словам, в рамках автоматического обмена налоговой информацией в части физлиц Россия сейчас получает данные за 2022 год. Шепелева отметила, что ряд недружественных стран продолжает взаимодействие с Россией в этой сфере, однако отказалась называть их, чтобы у «партнеров не было проблем».

В начале сентября Газета.Ru рассказала про пять способов, которыми россияне смогут перевести деньги за границу.

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