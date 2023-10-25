Топ-менеджер Rambler&Co рассказал о будущем ESG-коммуникаций

Большинство компаний продолжают развивать ESG-проекты, заявил в рамках форума «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

«Расходы на ESG-проекты, вопреки ожиданиям, не сократились. Различные исследования показывают, что большинство компаний сохранили соответствующую строку в бюджетах и не сокращали команды, которые отвечают за устойчивое развитие», — сказал он.

Цыпер также отметил, что опросы Rambler&Co показывают, что россияне активно интересуются ESG-проектами.

«Аналитики Rambler&Co опросили пользователей наших медиа и выяснили, что у них интерес также сохраняется. 74% читают в СМИ материалы по теме ESG, а 49% лично стараются сокращать, например, использование бумаги в своей повседневной деятельности», — рассказал Цыпер.

В рамках деловой программы представители ведущих российских компаний поделились кейсами уже реализованных ESG-проектов, а также подискутировали, как бизнесу органично интегрировать повестку в будущем.

Проект «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» проходит с 2008 года. В рамках проекта проходит форум для обсуждения передовых ESG-практик, а также конкурс лучших корпоративных инициатив в области устойчивого развития и КСО.