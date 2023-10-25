ЦБ: российская экономика избежала кредитного провала на 8 трлн рублей

Российская экономика смогла избежать резкого кредитного провала в прошлом году, благодаря мерам поддержки Центробанка и правительства РФ. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на экономистов департамента исследований и прогнозирования ЦБ Марию Лымарь и Генриха Пеникаса.

В докладе об эффекте антикризисных мер экономисты отметили, что без поддержки регулятора и кабмина кредитование в стране могло упасть на 8 трлн рублей. Эта сумма составляет 10,4% от объема банковского портфеля российских кредитных организаций по итогам 2022 года. Значительное кредитное сжатие у российских банков могло привести к непредсказуемым эффектам домино в экономике, следует из документа.

Меры Банка России в 2022 году обеспечили 4,3 трлн рублей дополнительного кредитования, а усилия правительства — 2 трлн рублей. Еще 1,7 трлн рублей пришлось на синергетический эффект от мер регулятора и кабмина, пишут экономисты. Принятые решения помогли компенсировать последствия санкций, заключили Лымарь и Пеникас.

ЦБ и правительство год назад ввели ряд антикризисных мер, в том числе кредитные каникулы для населения, послабления для банков (например, изменения уровней нормативов достаточности), а также программы поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, системообразующих предприятий, новые ипотечные госпрограммы.

Центробанк признал кризис 2022 года самым сложным из трех масштабных кризисных периодов в России за последние годы (первые два были в 2014-2015 и 2020 годах).

Ранее Набиуллина назвала антикризисные меры имеющим побочные эффекты лекарством.