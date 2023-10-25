Совет Федерации одобрил изменение способа расчета доходов России от нефти

Совет Федерации одобрил поправки в российский Бюджетный кодекс, предусматривающие расчет бюджетного правила из базовой цены на нефть в $60 за баррель. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект является бюджетообразующим. Правительство РФ внесло его в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы. Согласно документу, базовая цена на нефть подлежит ежегодной индексации на 2% с 2027 года, то есть на уровень валютной инфляции. Базовые нефтегазовые доходы планируется определять из базовых цен на природный газ, а также экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 и дизеля пятых классов. Базовая экспортная цена на природный газ составит $250 за тысячу кубометров. С 2027 года она также будет ежегодно индексироваться на 2%.

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от поставок за рубеж нефти сверх базовой цены (в 2019 году — около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что в 2023 году планка составляет 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов, 900 млрд рублей из которых направляются в ФНБ.

Минфин России 22 сентября этого года предложил в следующем году ввернуться к расчету параметров бюджетного правила не из суммы нефтегазовых доходов, а из базовой цены на нефть в $60 за баррель.

Ранее правительство спрогнозировало снижение объемов нефтедобычи в России.