Российским военным могут повысить пенсии в 2024 году

Военные пенсии в России могут повысить на 4,5% с 1 октября 2024 года. Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Провел заседание комитета Госдумы по обороне, на котором рассмотрели ряд позиций по проекту бюджета, в числе которых повышение военных пенсий <...> с Минфином принято решение с 1 октября 2024 года увеличить размер понижающего коэффициента на 3,85% до 89,32%», — пояснил парламентарий (цитата по РИА Новости).

За счет повышения этого коэффициента реальный размер пенсии может быть увеличен на 4,5% — расчетный уровень инфляции в следующем году, уточнил он. По словам Картаполова, решение затронет 2,7 млн россиян.

Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 26 октября. Второе и третье чтения проекта запланированы на 15 и 17 ноября соответственно.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение средней пенсии для неработающих пенсионеров на 7,5% с 1 января 2024 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как увеличить пенсию.