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ЕС готов выделить Украине только половину из запланированной суммы финансирования

На Украине заявили, что ЕС готов выделить на 2024 год только €9 млрд, а не 18

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Global Look Press

Евросоюз готов выделить Украине только половину из запланированной суммы финансирования на следующий год. Об этом сообщил замминистра экономики Украины Алексей Соболев в эфире телемарафона, передает ТАСС.

Он уточнил, что это €9 млрд, а не €18, как было запланировано», — сказал он.

Общая сумма обещанной Киеву помощи до 2027 года со стороны ЕС составляет €50 млрд, из них €39 млрд должны пойти на покрытие бюджетного дефицита.

По его словам, руководство Украины в настоящее время работает с ЕС над тем, «чтобы из этих €39 млрд €18 млрд пришли именно в следующем году».

24 октября Еврокомиссия сообщила, что направила Украине очередной ежемесячный транш бюджетной помощи на сумму €1,5 млрд.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС не прекратит поддержку Украины из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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