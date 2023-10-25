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Экономист назвал причины укрепления рубля

Экономист Церазов: рубль растет из-за продажи экспортерами валютной выручки

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Shutterstock

Рубль укрепляется по нескольким причинам, которые будут влиять на курс, как минимум, до конца октября. Соответствующее заявление сделал экономист Константин Церазов в беседе с «Праймом».

Главные причины укрепления отечественной валюты — обязательная продажа валютной выручки, налоговый период и риторика властей, отметил эксперт. Он заявил, что для рубля сложился «идеальный штиль».

Экономист напомнил, что рост рубля начался 12 октября — на следующий день после сообщения о том, что президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать валютную выручку. Этот фактор можно считать определяющим, предположил экономист.

В середине октября глава государства отмечал, что для бюджета нужен курс доллара к рублю «чуть-чуть пониже». Тогда доллар стоил 97,3 рубля. Так что искомый диапазон составляет примерно 92-95 рублей, предположил Церазов. И укрепление может продолжиться до конца октября.

«Затем, когда налоговый период закончится, в ход пойдут другие факторы. Вероятно, что до конца года курс будет колебаться в обозначенных рамках, оптимальных для бюджета и экономики», — заключил эксперт.

До этого курс евро на Мосбирже 24 октября опустился до 99 рублей впервые с 11 июля.

Ранее «Газета.Ru» назвала предел укрепления курса рубля.

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