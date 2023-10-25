Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Некоторые категории россиян начнут получать повышенные пенсии с ноября

Доцент Иванова-Швец рассказала о надбавках для 80-летних пенсионеров с 1 ноября

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

С 1 ноября несколько категорий россиян начнут получать повышенные пенсионные выплаты. Особо выгодные надбавки получат пенсионеры, достигшие недавно 80-летнего возраста, сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г.В. Плеханова, в беседе с агентством «Прайм».

Ежемесячно таким пожилым гражданам будет выплачиваться фиксированная часть страховой пенсии в двойном размере, что составит 15 134,66 рубля. Кроме того, дополнительные надбавки получат члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности.

Как отметила Людмила Иванова-Швец, размер пенсионных выплат зависит от трудового стажа, среднемесячной зарплаты и взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд. Для шахтеров дополнительная надбавка может составлять от 3,5 до 5,5 тысячи рублей.

Также пенсия будет повышена для тех, кто работал в условиях Крайнего Севера (с увеличением фиксированной части на 50 процентов) и для приравненных к ним категорий (на 30 процентов). При переезде в другой регион размер доплаты не изменится, пояснила экономист.

Кроме того, возможно увеличение пенсии с учетом районного коэффициента, где доплата будет зависеть от региона. Выбор остается за пенсионером, заключила Иванова-Швец.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о повышении уровня пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года. Решение об увеличении пенсий по возрасту на 7,5 процента затронет 32 миллиона граждан страны.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий