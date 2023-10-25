Некоторые категории россиян начнут получать повышенные пенсии с ноября

С 1 ноября несколько категорий россиян начнут получать повышенные пенсионные выплаты. Особо выгодные надбавки получат пенсионеры, достигшие недавно 80-летнего возраста, сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г.В. Плеханова, в беседе с агентством «Прайм».

Ежемесячно таким пожилым гражданам будет выплачиваться фиксированная часть страховой пенсии в двойном размере, что составит 15 134,66 рубля. Кроме того, дополнительные надбавки получат члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности.

Как отметила Людмила Иванова-Швец, размер пенсионных выплат зависит от трудового стажа, среднемесячной зарплаты и взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд. Для шахтеров дополнительная надбавка может составлять от 3,5 до 5,5 тысячи рублей.

Также пенсия будет повышена для тех, кто работал в условиях Крайнего Севера (с увеличением фиксированной части на 50 процентов) и для приравненных к ним категорий (на 30 процентов). При переезде в другой регион размер доплаты не изменится, пояснила экономист.

Кроме того, возможно увеличение пенсии с учетом районного коэффициента, где доплата будет зависеть от региона. Выбор остается за пенсионером, заключила Иванова-Швец.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о повышении уровня пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года. Решение об увеличении пенсий по возрасту на 7,5 процента затронет 32 миллиона граждан страны.

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