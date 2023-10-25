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Комитет Госдумы раскритиковал проект Минфина из бюджетного пакета

Профильный комитет Думы назвал неактуальными ряд направлений бюджетной политики

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

На заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам во вторник было рекомендовано принять в первом чтении проект бюджета Российской Федерации на период 2024-2026 годов. Однако внимание было обращено на неактуальность некоторых задач, представленных в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, которые были включены в проект вместе с его представлением в нижнюю палату парламента. Об этом этом пишет Интерфакс.

В преамбуле к основным направлениям указывается, что они определяют условия составления проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, подходы к его формированию, основные характеристики и прогнозируемые параметры федерального бюджета, а также других бюджетов системы Российской Федерации на период 2024-2026 годов. Однако в Государственную думу был представлен материал, в котором перечислены отраслевые меры, которые уже были реализованы или находятся в процессе реализации и не отвечают новым задачам.

В сводном заключении комитета по проекту бюджета содержалась более резкая критика основных направлений, но эти комментарии не были включены в окончательную версию документа.

Также отмечается, что на заседании комитета 16 октября министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов сообщил о «заданиях», которые были поставлены Федеральной налоговой службе и таможенным органам для повышения собираемости налогов и сборов на 500 миллиардов рублей. Но комитет отмечает, что уплата налогов и сборов должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации, и установление подобных «заданий» должно происходить в рамках налогового законодательства.

Планируется, что в случае одобрения на комитете проект бюджета будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании 26 октября.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.

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