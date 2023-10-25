Байден запросит у конгресса на внутренние дела в два раза меньше, чем на Израиль и Украину

Президент США Джо Байден планирует запросить у американских законодателей $50 млрд на решение внутренних проблем страны в финансовом году 2024. Эта сумма значительно меньше, чем более $100 млрд, которые глава государства запросил на помощь Израилю и Украине на прошлой неделе. Информацию об этом сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

По данным издания, среди приоритетных внутренних инициатив — увеличение финансирования детских учреждений, программа обеспечения доступа граждан США к высокоскоростному интернету, ликвидация последствий стихийных бедствий и борьба с лесными пожарами. Однако точные суммы, запрашиваемые на каждое из этих направлений, пока неизвестны, так как проект все еще находится в стадии разработки и объем запроса может измениться.

Издание отмечает, что республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса США, вероятно, не одобрят это предложение. Они требуют от Байдена выделения значительных средств на решение внутренних проблем страны, при этом сокращая бюджетные расходы, включая помощь другим странам.

20 октября президент США обратился к конгрессу с запросом на предоставление Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. В соответствии с опубликованными Белым домом документами, запрос на дополнительные ассигнования в финансовом году 2024 включает более $61,4 млрд для «реагирования на ситуацию на Украине и связанные расходы», а также $14,3 млрд помощи Израилю.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.