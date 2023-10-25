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Стало известно, что чаще всего россияне мечтают получить от работодателя в подарок

Большинство россиян хотят получить в подарок от работодателя отпуск

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Shutterstock

Более половины опрошенных россиян (58%) хотели бы получить от работодателя оплачиваемый отпуск в качестве подарка. На втором месте в топе желаемых подарков – командировка в интересное место (34%), на третьем месте электроника (26%). 24% от опрошенных хотели бы получить бесплатный тур. Об этом свидетельствует исследование SOKOLOV и «Зарплаты.ру», копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Традиция дарить подарки сотрудникам или награждать их за достижения есть в 86% российских компаний. Еще 14% респондентов лишь мечтают о введении такой практики своим работодателем.
Если подарок — деньги, то 58% предпочли бы сумму до 10 тысяч рублей. 20% выбрали бы от 10 до 20 тысяч, а 21% — свыше 20 тысяч.

При этом, как утверждают 8% опрошенных, «в подарок» от работодателя они получают только сверхурочные задачи и стресс. 13% в качестве подарка приняли бы спокойную работу без всяких придирок.

Чаще всего компании дарят подарки сотрудникам в честь дня рождения или юбилея (82%), за выслугу лет, например работу на протяжении 5-10 лет в компании (69%), на свадьбу и рождение ребенка (68%) или в честь государственных праздников (66%). Однако почти половина (48%) получает номинальные бонусы: блокноты, цветы или мерч от компании.

Большинство опрошенных (90%) поддерживают идею корпоративных подарков: такой подход позволяет почувствовать заботу о сотрудниках (70%), мотивирует работать лучше (59%) и просто поднимает настроение в трудовые будни (49%).

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