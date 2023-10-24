Саудовская Аравия не планирует менять подход к сотрудничеству с ОПЕК+

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что российско-саудовское сотрудничество в рамках ОПЕК+ будет продолжено. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По его словам, благодаря этому удалось достичь стабильности на нефтяном рынке. Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что все страны ОПЕК+ выполняют обязательства по сокращению добычи.

Недавно ОПЕК+ сообщала что не планирует созывать экстренные заседания из-за ситуации с палестино-израильским конфликтом, об сообщали источники Reuters. Аналитики агентства считают, что из-за эскалации ближневосточного конфликта в цену нефти уже закладывается рисковая премия.

В середине октября эксперт Евгений Миронюк рассказал, что в 2024-2025 годах средняя цена российской нефти Urals может составить $70-75 за баррель. По его словам, добыча в РФ будет снижаться, но рентабельность отрасли останется высокой.

Ранее экономист заявил о преимуществе России на нефтяном рынке.