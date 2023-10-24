Курс евро опустился до минимума с июля

Курс евро на Мосбирже 24 октября опустился до 99 рублей впервые с 11 июля. В моменте курс европейской валюты падал до 98,87 рубля(-1,69%). Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 18:47 мск курс немного укрепился до 98,91 рубля. В этом же время доллар снизился до 93,25 рубля (-1,25%). Китайский юань поддержал своих западных коллег и откатился к отметке 12,71 рубля (-1,3%).

Как отметил стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, рубль нарабатывал поддержку под влиянием компаний, готовящихся к уплате налога на добавленную стоимость за 3-квартал. Эксперт оценил сумму НДС у нефтяников в ₽700 млрд против ₽300 млрд во втором квартале. Также на рубль положительно ожидания повышения ключевой ставки ЦБ, пишет «Интерфакс».

По мнению Андрея Кочеткова из «Открытие Инвестиции», указ о продаже валюты выступил триггером для укрепления рубля в последние полторы недели. Тенденция может сохраниться до конца октября с целью снизить курс доллара ниже 90 рублей, как это заявлял президент. Без данного указа экспортеры были менее активны в продажах валюты.

Ранее инвестстратег дал прогноз по курсу рубля к доллару в ближайшее время.