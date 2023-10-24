Европа захотела отказаться от российского газа к концу десятилетия

Еврокомиссия намерена избавиться от зависимости от поставок российского газа к концу 2020-х годов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ЕК.

По данным Брюсселя, в этом году импорт российского газа в ЕС снизится до 40-45 млрд кубометров по сравнению со 155 млрд кубометров в 2021 году. Сокращение поставок компенсируется за счет большего использования солнечной энергии, а также импорта из Норвегии и США. Однако страны ЕС пока недостаточно активно расширяют возобновляемую энергетику для достижения цели в 42,5% к 2030 году, считают в Брюсселе.

В начале сентября замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал полный отказ от российского газа «почти невыполнимой миссией». Несмотря на заполненные хранилища, цены в Европе останутся высокими, прогнозирует МЭА. Кроме того, агентство считает, что Россия к 2030 году потеряет около половины доли на мировом рынке из-за диверсификации мировых цепочек поставок.

Ранее глава МЭА спрогнозировал завершение «золотого века» газа.