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Поставки российской нефти танкерами достигли максимума с июня

Bloomberg: поставки российской нефти танкерами достигли максимума за 4 месяца

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Emrah Gurel/AP

Поставки российской нефти танкерами растут. Экспорт составил 3,53 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, что на 20 тыс. баррелей в сутки больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на данные собственного мониторинга.

Четырехнедельное среднее достигло 3,5 млн баррелей в сутки — максимум с июня. За два месяца оно выросло примерно на 610 тыс. баррелей в сутки. Небольшой недельный рост был обусловлен увеличением поставок через Балтику и Тихий океан, которое перекрыло снижение в Черном море. В начале августа вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит ограничения на экспорт нефти на уровне 300 тыс. баррелей ниже среднего уровня мая-июня до конца года. Однако поставки через порты превышают этот целевой показатель примерно на 220 тыс. баррелей в сутки.

Увеличение объемов подняло недельный доход Кремля от экспортных пошлин на нефть до максимума в этом году. Четырехнедельное среднее достигло нового максимума с середины января.

В середине октября Пакистан открыл прямой импорт российской нефти для своих компаний.

Ранее Китай нарастил импорт российской нефти за девять месяцев.

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