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Шольц назвал объем помощи Украине с начала СВО

Шольц заявил, что ФРГ с начала СВО оказала Украине помощь в размере €24 млрд

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Reuters

Германия оказала помощь Украине в размере €24 млрд с начала спецоперации. Об этом во время немецко-украинского экономического форума заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Он отметил, что это делает Берлин вторым по величине сторонником Киева после Вашингтона.

Шольц также добавил, что Германия выделит новый пакет помощи на €1,4 млрд для усиления противовоздушной обороны Украины грядущей зимой.

«Он включает в себя, среди прочего, еще одну систему Patriot, еще одну систему IRIS-T, а также еще несколько зенитных самоходных установок Gepard с недавно выпущенными для них боеприпасами», — уточнил канцлер.

24 октября Шольц заявлял, что страны-участницы Евросоюза собираются подтвердить приверженность к продолжению поддержки Украины на саммите в конце октября. По его словам, он требует принять определенные шаги по обеспечению финансовой помощи Киеву в течение ближайших лет.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что ФРГ будет более внимательно отслеживать ситуацию на Украине после эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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