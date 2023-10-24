Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении страховых пенсий

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение средней пенсии для неработающих пенсионеров на 7,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Выплаты получателям страховой пенсии вырастут до 22 605 рублей в месяц, а получателям пенсии по старости — до 23 449 рублей. В первом случае размер пенсионного обеспечения увеличится на на 1 572 рубля, во втором — на 1 631 рубль.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, увеличение пенсий неработающим пенсионерам коснется более 32 млн россиян.

«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей», — сказал он.

Законопроект о повышении пенсий неработающим пенсионерам был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ вместе с проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы. 25 октября депутаты рассмотрят в первом чтении еще один бюджетообразующий законопроект — об увеличении минимального размера оплаты труда.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в сентябре рассказала «Газете.Ru», что с 1 января 2024 года пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% — по уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики. В 2025 году пенсии будут проиндексированы два раза — с 1 февраля и с 1 апреля, добавила парламентарий.

Ранее россиянам рассказали, как увеличить пенсию.