Стало известно, сколько россиян готовы установить самозапрет на выдачу кредитов

Почти треть – 29,5% — россиян заявили о готовности воспользоваться самозапретом на кредиты или займы. Это следует из опроса сервиса альтернативного онлайн-кредитования Moneyman, подготовленного по запросу «Газеты.Ru». Исследование было проведено после принятия соответствующего законопроекта Госдумой в первом чтении.

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Готовы ли вы воспользоваться опцией самозапрета на кредиты (займы) по мере ее появления?». Отрицательно ответили 33,5%, затруднились ответить 37% опрошенных.

Законопроект предусматривает несколько видов запрета. Тем, кто выразил готовность им воспользоваться (29,5%), было предложено указать, какую именно операцию они бы выбрали. Запрет на выдачу онлайн-кредита назвали 55% из них, ограничение суммы операций и онлайн-транзакций по времени – 20% и 17% соответственно, полный запрет на выполнение онлайн-операций – 8%.

«В подобных механизмах противодействия мошенникам заинтересованы и сами кредиторы, поскольку они также выступают пострадавшей стороной. Сейчас для отслеживания незаконно оформленных кредитов и займов можно посоветовать регулярно проверять кредитную историю через запрос в Бюро кредитных историй или своего кредитора, многие банки и МФО предоставляют такую услугу», — отметил директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.

Госдума РФ 10 октября 2023 года одобрила в первом чтении законопроект, который в случае принятия позволит гражданам через портал госуслуг или отделение МФЦ устанавливать самозапрет на выдачу кредитов в банках и займов в микрофинансовых организациях.

Moneyman с 16 по 23 октября провел опрос с целью выяснить, сколько россиян готовы воспользоваться этим механизмом. В опросе приняли участие 1, 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как уровень мошенничества снизится в случае введения в России самозапрета на кредиты.