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В США раскритиковали экономическую политику властей

Bloomberg: мировая экономика не готова к новым инфляционным шокам и рецессии

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Mary Altaffer/AP

Топовые финансовые эксперты из США выразили растущие опасения относительно способности мировой экономики преодолеть такие вызовы, как риск спада экономики и высокие темпы инфляции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на мнения CEO JPMorgan Джейми Даймона и экс-главу Bridgewater Associates Рэя Далио.

Главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что центробанки были «абсолютно неправы» в своих финансовых прогнозах около полутора лет назад. Выступая на конференции в Эр-Рияде, Даймон выразил сомнения в том, что регуляторы и правительства смогут справиться с последствиями инфляции и замедления экономического роста. Это может негативно отразиться на темпах глобального экономического роста в 2024 году, пишет издание.

«Бюджетные расходы сейчас больше, чем когда-либо в мирное время, и есть ощущение, что центральные банки и правительства могут справиться со всем этим. Я с осторожностью отношусь к тому, что произойдет в следующем году», — подытожил Даймон.

Даймон сравнил сегодняшнюю ситуацию с 1970-ми годами и пренебрежительно отозвался о влиянии дальнейшего повышения ставок. Рэй Далио поддержал коллегу заявив, что его прогноз развития мировой экономики в 2024 году является «пессимистичным», сославшись на ряд рисков, таких как высокий уровень государственного долга, конфликты и беспорядки.

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