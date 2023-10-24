Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько понадобится Украине денег от Запада для покрытия военного дефицита

Шмыгаль: Украине в 2024 году понадобится €42 млрд помощи для покрытия дефицита

close
100%
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву понадобится около €42 млрд от международных партнеров для покрытия дефицита бюджета военного времени в следующем году. Об этом сообщает Reuters.

Шмыгаль заявил, что Украине нужна международная помощь для покрытия социальных и гуманитарных расходов.

Он также выразил надежду, что вооруженный конфликт с Россией закончится как можно скорее.

По его словам, Россия может закончить его «в любой момент» и отметил, что Киев не был его инициатором.

В среднесрочной перспективе международная поддержка украинской экономики поможет Киеву взять на себя большую долю общих расходов, подчеркнул Шмыгаль.

До этого украинский премьер заявил в интервью газете Financial Times, что весь мир испытывает нехватку боеприпасов. Он выразил уверенность, что боевые снаряды можно производить на территории Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что потенциал западных стран по производству боевых припасов ограничен.

Ранее Зеленский раскрыл, какого оружия не хватает украинской армии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий