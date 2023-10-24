Стало известно, сколько понадобится Украине денег от Запада для покрытия военного дефицита

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву понадобится около €42 млрд от международных партнеров для покрытия дефицита бюджета военного времени в следующем году. Об этом сообщает Reuters.

Шмыгаль заявил, что Украине нужна международная помощь для покрытия социальных и гуманитарных расходов.

Он также выразил надежду, что вооруженный конфликт с Россией закончится как можно скорее.

По его словам, Россия может закончить его «в любой момент» и отметил, что Киев не был его инициатором.

В среднесрочной перспективе международная поддержка украинской экономики поможет Киеву взять на себя большую долю общих расходов, подчеркнул Шмыгаль.

До этого украинский премьер заявил в интервью газете Financial Times, что весь мир испытывает нехватку боеприпасов. Он выразил уверенность, что боевые снаряды можно производить на территории Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что потенциал западных стран по производству боевых припасов ограничен.

Ранее Зеленский раскрыл, какого оружия не хватает украинской армии.