Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Великобритании не исключили взлет цен на нефть до $150

EY: из-за войны Израиля с ХАМАС цены на нефть могут вырасти до $150

close
100%
Global Look Press

Эскалация израильско-палестинского конфликта представляет собой серьезную угрозу для глобальной экономики. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на слова главного экономиста консалтинговой компании Ernst & Young (EY) Грега Дако.

Эксперт выделил два варианта разрешения конфликта. В худшем «неконтролируемом» сценарии цены на нефть могут взлететь на $50 и достичь отметки $150 к концу 2023 года. Индекс волатильности VIX в этом случае может вырасти минимум на 18 пунктов.

Дако предупредил, что подобный шок нанесет серьезный ущерб мировой экономике. Глобальный ВВП может снизиться на 1,4% до конца 2024 года, а стоимость мировой экономики упасть примерно на $2 трлн.

По мнению эксперта, наибольший удар придется по центральным банкам, которые вынуждены будут реагировать на инфляционный всплеск, но уже не смогут полностью снизить ставки до нуля, как ранее. К 2024 году инфляция могла бы вырасти на 1,5 процентных пункта.

EY выделяет и менее жесткие сценарии. Так, в лучшем варианте цены на нефть подскочат всего на $7, но после снизятся до $3, а волатильность вырастет — на 4 базисных пункта в ближайшие полгода.

В середине октября вице-премьер РФ Александр Новак предположил, что стоимость нефти до 2035 года установится в районе $100 за баррель.

Ранее эксперт предрек скачок цены нефти на $400 из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий