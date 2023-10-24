В Великобритании не исключили взлет цен на нефть до $150

Эскалация израильско-палестинского конфликта представляет собой серьезную угрозу для глобальной экономики. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на слова главного экономиста консалтинговой компании Ernst & Young (EY) Грега Дако.

Эксперт выделил два варианта разрешения конфликта. В худшем «неконтролируемом» сценарии цены на нефть могут взлететь на $50 и достичь отметки $150 к концу 2023 года. Индекс волатильности VIX в этом случае может вырасти минимум на 18 пунктов.

Дако предупредил, что подобный шок нанесет серьезный ущерб мировой экономике. Глобальный ВВП может снизиться на 1,4% до конца 2024 года, а стоимость мировой экономики упасть примерно на $2 трлн.

По мнению эксперта, наибольший удар придется по центральным банкам, которые вынуждены будут реагировать на инфляционный всплеск, но уже не смогут полностью снизить ставки до нуля, как ранее. К 2024 году инфляция могла бы вырасти на 1,5 процентных пункта.

EY выделяет и менее жесткие сценарии. Так, в лучшем варианте цены на нефть подскочат всего на $7, но после снизятся до $3, а волатильность вырастет — на 4 базисных пункта в ближайшие полгода.

В середине октября вице-премьер РФ Александр Новак предположил, что стоимость нефти до 2035 года установится в районе $100 за баррель.

Ранее эксперт предрек скачок цены нефти на $400 из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.