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Аналитики предрекли падение экспорта российского газа вдвое к 2030 году

МЭА: доходы России от экспорта газа к 2030 году упадут более чем вдвое

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Fabrizio Bensch/Reuters

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что доля России на мировом рынке газа к 2030 году снизится с 30% до 15%. Об этом говорится в ежегодном отчете агентства.

По мнению аналитиков, России будет сложно перенаправить экспорт в Азию. Строительство новых трубопроводов туда нецелесообразно из-за спроса в Китае. Попытки диверсифицировать поставки через СПГ также столкнутся с перенасыщением рынка.

В результате доходы России от экспорта газа, по прогнозам МЭА, упадут с $100 млрд в 2021 году до менее $40 млрд в 2030-м. Потеря Европы как крупнейшего покупателя газа не компенсируется поставками в Азию, констатируют аналитики.

Они также отмечают, что попытка России использовать газ как политический рычаг провалилась. Это подтолкнуло потребителей к экономии газа и развитию альтернатив, считают в МЭА.

В середине октября МАЭ сообщало, что высокие цены на газ сохранятся в Европе до 2027 года.

Ранее глава МЭА спрогнозировал завершение «золотого века» газа.

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