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Россия нашла способ обойтись без Visa и Mastercard

Россия расширила доступ к своим счетам для жителей 25 стран

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Depositphotos

Правительство РФ утвердило список из 25 государств, которым будет разрешено удаленно открывать счета в российских банках. Об этом сообщает РИА Новости.

В перечень вошли страны Азии, Ближнего Востока и СНГ: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

После заключения договора с российским банком и проверки личности клиента будет открыт счет. При въезде в Россию иностранцу выдадут «карту туриста», выпущенную Национальной системой платежных карт.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что это позволит обеспечить доступ к финансовым услугам в РФ, несмотря на санкции и ограничения со стороны платежных систем Visa и Mastercard. Для туристов и предпринимателей из этих стран теперь будет намного удобнее распоряжаться денежными средствами в России.

Ранее уход Visa и Mastercard создавал сложности при поездках в РФ, поскольку иностранцы теряли доступ к своим средствам за границей и вынуждены были пользоваться наличными. Теперь эту проблему удастся решить.

Ожидается, что первые «карты туриста» появятся в 2024 году после снятия всех законодательных барьеров. Услугой удаленного открытия счетов уже заинтересовались крупные российские банки, в том числе Сбербанк.

В середине октября ЦБ разъяснил, что банки могут запрашивать при бесплатных переводах клиентов.

Ранее юристы оценили идею создания горячей линии для защиты пенсионеров от мошенников

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