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Шри-Ланка отменила платные визы для россиян

Шри-Ланка будет выдавать бесплатные визы гражданам России и еще шести стран

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Global Look Press

Правительство Шри-Ланки начало выдавать бесплатные визы россиянам и гражданам еще шести государств в рамках пилотного проекта. Об этом сообщил в соцсети X глава Министерства иностранных дел республики Али Сабри.

«Кабинет министров одобряет выдачу бесплатных виз для <...> России», — указал он.

Кроме того, бесплатно шри-ланкийские визы смогут получить граждане Индии, Китая, Японии, Малайзии, Таиланда и Индонезии.

Пилотный проект с бесплатной выдачей виз продлится до 31 марта 2024 года.

15 октября власти Шри-Ланки анонсировали отмену визового сбора для граждан Российской Федерации, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии.

В середине октября в АТОР назвали популярные среди россиян места зимнего отдыха. Как и в прошлом году, в лидерах оказались Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют путешествие на Новый год.

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