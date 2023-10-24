Стоимость биткоина взлетела

Согласно данным площадки CoinDesk, в ходе торговой сессии стоимость биткоина выросла на 7,78%, до отметки в $32,173 тыс. Эта информация была зафиксирована в 1:32 по московскому времени.

Однако, по последним данным на 1:35 мск, стоимость биткоина снизилась и составляла $32,133 тыс., что все равно является приростом в 7,65%.

Отметим, что последний раз стоимость биткоина превышала отметку в $32 тыс. 8 мая 2022 года.

В августе объем торговли биткоинами вышел на рекордные минимумы. Это произошло в течение прошлого года на большинстве криптобирж. Также на тренд повлияли регулятивные меры США в отношении криптовалют в сочетании с окончанием банковского кризиса в мае, пишет CNBC. В совокупности данные факторы привели к уходу маркетмейкеров и трейдеров с рынка.

18 августа стоимость биткоина опускалась на бирже ниже $25 тыс. На криптобирже Binance первая криптовалюта теряла в цене 9%. Другая популярная криптовалюта — эфир (ETH) упала на 11%, примерно до $1600. Это произошло на фоне достижения процентных ставок в США многолетних максимумов, объяснял CoinDesk.

Ранее Китай пообещал принять жесткие меры за деятельность с криптовалютой.