«Тинькофф банк» разрешил обмен валюты в банкоматах

«Тинькофф банк» сообщил, что клиенты банка получили возможность обменять рубли на доллары и евро в его банках. Об этом сообщает ТАСС.

«Клиентам «Тинькофф» больше не нужно посещать валютно-обменные кассы — они могут купить доллары и евро со своего рублевого счета прямо в банкоматах», — подчеркнули в банке.

Курс рубля и евро при расчетах автоматически обновляется в соответствии с рыночной динамикой. При этом на операции по обмену валюты в банкомате не распространяются лимиты, установленные ранее самим банком и Центробанком России.

До этого Сбер перевел свои банкоматы на собственный процессинг и предложил его другим банкам. В Сбере уточнили, что доля собственного программного обеспечения компании в софте, используемом для управления банкоматами, составляет 96%.

Отмечается, что банкоматный процессинг позволяет проводить операции по картам, по биометрии и с помощью смартфона по QR-коду, SberPay и Mir Pay.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.