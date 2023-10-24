Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Тинькофф банк» разрешил обмен валюты в банкоматах

ТАСС: «Тинькофф банк» разрешил безлимитный обмен валюты в банкоматах

close
100%
Depositphotos

«Тинькофф банк» сообщил, что клиенты банка получили возможность обменять рубли на доллары и евро в его банках. Об этом сообщает ТАСС.

«Клиентам «Тинькофф» больше не нужно посещать валютно-обменные кассы — они могут купить доллары и евро со своего рублевого счета прямо в банкоматах», — подчеркнули в банке.

Курс рубля и евро при расчетах автоматически обновляется в соответствии с рыночной динамикой. При этом на операции по обмену валюты в банкомате не распространяются лимиты, установленные ранее самим банком и Центробанком России.

До этого Сбер перевел свои банкоматы на собственный процессинг и предложил его другим банкам. В Сбере уточнили, что доля собственного программного обеспечения компании в софте, используемом для управления банкоматами, составляет 96%.

Отмечается, что банкоматный процессинг позволяет проводить операции по картам, по биометрии и с помощью смартфона по QR-коду, SberPay и Mir Pay.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий