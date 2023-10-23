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Стало известно, почему выручка российских кинобаров начала расти

«Ъ»: выручка российских кинобаров выросла благодаря успеху фильма «Чебурашка»

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Depositphotos

Выручка российских кинобаров в первом полугодии 2023 года составила более 7 млрд рублей, что превышает показатель за весь 2022 год. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «Деловая Русь».

По словам вице-президента «Деловой Руси» Искандера Аминова, росту выручки способствовали выход фильма «Чебурашка» и отложенный спрос зрителей. Кинобары — важная часть бизнеса кинотеатров, формирующая около 35% их выручки.

«Деловая Русь» оценивает свою долю на этом рынке в 60-65%. Для сравнения, в 2021 году из-за пандемии выручка кинобаров упала на 60%, до 9 млрд рублей. По итогам 2023 года участники рынка ожидают роста показателя на 30-35%.

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