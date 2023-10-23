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В Краснодаре предприятиям потребсферы рекомендовали отказаться от празднования Хеллоуина

Мэрия Краснодара рекомендовала предприятиям отказаться от празднования Хеллоуина

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Shutterstock

В Краснодаре предприятиям потребительской сферы рекомендовали отказаться от празднования Хеллоуина. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало информационное письмо управления торговли и бытового обслуживания населения краснодарской мэрии.

В документе руководителям предприятий потребсферы напомнили, что 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий.

«В тоже время в дни, приближенные к этой дате, организуется празднование Хеллоуина», — сказано в письме.

В администрации подчеркнули, что этот праздник несвойственен историческим и культурным ценностям Кубани. Как отметили в письме, он противоречит национальным и религиозным традициям жителей региона.

Вместе с тем в мэрии обратили внимание, что мероприятия, которые проводят в этот день органы местного самоуправления, не запрещены.

Год назад в Петербурге отменили празднование Хэллоуина в парке из-за жалоб. До этого в сети появилось видео жительницы города н Неве, которую возмутили тыквы.

Ранее в Оклахоме конфеты детям на Хеллоуин раздавали выстрелами из HIMARS.

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