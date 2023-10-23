На Украине заявили о потерях в миллиарды долларов с февраля 2022 года

Украинские товаропроизводители в аграрном секторе за 1,5 года, с момента начала боевых действий, потеряли свыше $40 млрд. Об этом заявил в эфире канала «Рада» заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

В эфире телеканала у Марчука поинтересовались, сколько Украина потеряла денег «за эти больше чем полтора года».

«В этом сезоне за счет проседания цены украинские товаропроизводители потеряли уже более $3,5 млрд», — добавил Марчук.

По его словам, если смотреть в совокупности все убытки, то они оцениваются в больше чем 40 млрд долларов.

Также замглавы Всеукраинского аграрного совета пояснил, что если на Украине не станут искать возможности финансово поддержать производителей, то в будущем сезоне их число сократится.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров прогнозировал, что страну ждет волна банкротств агропроизводителей. По его мнению, спасти ситуацию может лишь «падение внутреннего потребления на фоне перманентного сокращения населения».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.