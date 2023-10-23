Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о потерях в миллиарды долларов с февраля 2022 года

Аграрный совет оценил потери Украины в $40 млрд с начала боевых действий

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Украинские товаропроизводители в аграрном секторе за 1,5 года, с момента начала боевых действий, потеряли свыше $40 млрд. Об этом заявил в эфире канала «Рада» заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

В эфире телеканала у Марчука поинтересовались, сколько Украина потеряла денег «за эти больше чем полтора года».

«В этом сезоне за счет проседания цены украинские товаропроизводители потеряли уже более $3,5 млрд», — добавил Марчук.

По его словам, если смотреть в совокупности все убытки, то они оцениваются в больше чем 40 млрд долларов.

Также замглавы Всеукраинского аграрного совета пояснил, что если на Украине не станут искать возможности финансово поддержать производителей, то в будущем сезоне их число сократится.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров прогнозировал, что страну ждет волна банкротств агропроизводителей. По его мнению, спасти ситуацию может лишь «падение внутреннего потребления на фоне перманентного сокращения населения».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий